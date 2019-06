Oanfraach yntsjinne om Nij Ylostins op gemeentlike monumintelist te krijen

By de gemeente Súdwest-Fryslân is in oanfraach dien om fan wensoarchsintrum Nij Ylostins yn Drylts in gemeentlik monumint te meitsjen. De inisjatyfnimmers, leden fan de aksjegroep Dryltser Kring, sizze dat it gebou it iennichste foarbyld is yn Noard-Nederlân fan in bysûndere arsjitektuer. It waard yn 1967 presentearre op de wrâldtentoanstelling yn Kanada.