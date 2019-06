Hoopstedenmuur feestlik iepene nei werynrjochting De Feanhoop

Eartiids wie dat de muorre fan de turf dy't der út de grûn helle waard. Om't alle turfskippers dêr byinoar kamen, wie it ek in wichtich moetingsplak. Dat moat it no wer wurde, yn de foarm fan in stiennen muorre mei bankjes der omhinne.

"De Feanhoop is grut wurden mei turf. De minsken ha der wat mei. Je sjogge dat minsken in flecht ha nei it ferline en dy flecht fine se hjir", lit Henk de Vries fan it pleatslik belang witte. "We soargje mei dit soarte projekten foar ferbining en dat is yn dizze tiid o sa belangryk."