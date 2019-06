Fryske bedriuwen op list mei megawinsten yn de soarch

Ferskate riedsleden meitsje har soarchen want de gemeenten hawwe grutte tekoarten op de soarch. Bedriuwen yn de soarch moatte har jiersifers publisearje by it ministearje fan Folkssûnens. Dat binne lang net alle soarchbedriuwen, mar by de ferliening fan jeugdhelp is it ferplichte. Ek topynkommens moatte hjir meld wurde. Op dy list is dus in oantal Fryske bedriuwen te finen.

Op dy list stiet bygelyks Friesland Begeleid Wonen op It Hearrenfean, mei direkteur Yousef Youvi. Neffens him is de jierrekken ferkeard yn it systeem kommen en is de winst folle leger. Yn 2018 stiet der in management fee fan 200.000 euro, mar dat is neffens Youvi ek net korrekt.

Op de list ek Nocht en Wille, dy't op ferskate lokaasjes opfang foar swier handicapten fersoarget. Chris Knippenberg fan de ynstânsje fertelt dat it winstsifer net korrekt is. It is wol mear as 10 persint, mar sy brûke al it jild dat fertsjinne wurdt wer yn de opfanglokaasjes. Ferline jier hawwe sy in nije fêstiging iepene en doe wienen alle reserves op.