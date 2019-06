Cambuur wint rom fan DTD yn earste oefenwedstriid

Troch acht wiksels begûn Cambuur mei in fernijd alvetal oan de twadde helte. Kai van Rijswijk koe yn de 52e minút út in foarset de fjirde goal meitsje. Troch twa doelpunten yn in tiidsbestek fan twa minuten stie nei goed in oere spyljen de 6-0 op it skoareboerd. Earst wie it Daniel Bouman dy't nei in pass fan Mees Gootjes skoare koe en koart dêrnei makke Micha Metz de sechsde foar de Ljouwerters.

It moaiste doelpunt fan de jûn waard makke troch Stanley Akoy. Hy knalde nei 81 minuten de bal yn de winkelheak. Troch in twadde goal fan Metz einige de wedstriid úteinlik yn in 8-0 oerwinning foar SC Cambuur.