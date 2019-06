Golfbaan Appelskea troch útwreiding klear foar profesjonele wedstriden

Al sûnt de maitiid fan 2018 waard der oan de baan wurke. Dat gie net allegear even maklik, want troch de drûchte fan de foarige simmer wiene in soad stikken te drûch om yn te siedzjen. Ek no is de grûn noch altyd drûch, mar de golfbaan kin troch goed ûnderhâld dochs gewoan bespile wurde.