Maarten huldige yn Waspik, opbringst Swimalvestêdetocht goed 6,1 miljoen euro

Van der Weijden sette ferline wike freed útein mei syn tocht lâns de Fryske alve stêden. Nei hast 200 kilometer folbrocht er de tocht moandeitejûn. Koart nei syn oankomst op de Grutte Wielen yn Ljouwert waard al bekend makke dat der hast 4 miljoen euro ophelle wie. Dêr is no dus noch mear as 2 miljoen bykommen. Minsken kinne trouwens noch altyd donearje.

Ferline jier goed 5 miljoen

Ferline jier besocht Van der Weijden de tocht ek te folbringen. Dat slagge doe net. Doe't er útstapte, stie de teller op in bedrach fan 2,5 miljoen euro. It waard úteinlik 5 miljoen.