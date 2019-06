Definityf beslút oer takomst Caparis: fjouwer gemeenten bliuwe eigener

Wurdfierder Friso Douwstra, wethâlder fan de gemeente Ljouwert, seit dat der mei it beslút no wissichheid is oer de takomst fan de meiwurkers fan Caparis. Der wie de ôfrûne jierren in soad ûnrêst by Caparis. Dat hie te krijen mei de yn 2015 ynfierde Participatiewet. Dy hat gefolgen foar minsken dy't it sûnder help net rêde op de arbeidsmerk. Tagelyk ferdwûn ek de Wet Sociale Werkvoorziening, wêrtroch't de posysje fan Caparis ûnwis waard.

Nei de simmerfakânsje sille de acht gemeenterieden in definityf beslút nimme oer harren rol by Caparis.