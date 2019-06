Sawol auto- as skipferkear kin wer by de stasjonsbrêge fan Frjentsjer del. Fanwege in steuring bleau de brêge oer it Van Harinxmakanaal om kertier oer fjouweren hinne by it tichtgean 5 oant 10 sintimeter boppe de grûn hingjen. In monteur fan de Provinsje hat de steuring ferholpen.