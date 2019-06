Nadieh Bruinsma fan Surhústerfean is Miss Boerin 2019

Bruinsma is keazen troch sawol it publyk as in sjuery. Neist de ivige lof hat sy ek twa kaarten foar de Zwarte Cross wûn en in wykein Antwerpen foar twa persoanen.

Frederique Kleefstra Miss Agro

Dêrneist hat ek Frederique Kleefstra fan Aldskoat wûn, nammentlik dy fan Miss Agro. Dêrmei is sy in jier lang ambassadrise foar Stichting Team Agro NL, in gearwurking fan boeren en túnkers. Ek sy krige twa kaarten foar de Zwarte Cross.