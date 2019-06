Diere-asyl en -ambulânse De Wissel wol wakker útwreidzje yn Ljouwert

De diere-ambulânse moat in romte krije mei ein eigen ûntfangst. Fierder wol de stichting duorsum wurde en meidwaan yn de enerzjytransysje. Om de ferbouwing te beteljen, besiket De Wissel ûnder oare jild byinoar te krijen mei in kollekte yn de earste wike fan july.

Yn 2018 binne der mar leafst 830 bisten by it asyl brocht en is de diere-ambulânse 2.930 kear útriden om sike, ferwûne of deade bisten te ferfieren.