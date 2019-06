Wurkstraf foar mishanneljen hoteleigeneres Skiermûntseach

In ynwenner fan Lauwerseach hat in wurkstraf fan 50 oeren krigen omdat hy ein maart de eigeneres fan hotel Van der Werff op Skiermûntseach mishannele hat. De man hie in soad dronken en woe útnaaie mei in terrastafel fan it hotel. Doe't de eigeneres him dêr op oanspruts, pakte hy har by it hier en sleepte hy har in stik oer de grûn. Omstanners hellen de twa út inoar.