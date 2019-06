Noppert mei oertsjûging nei twadde dei Czech Darts Open

It wie in galafoarstelling foar Noppert op it Tsjechyske poadium. De 28-jierrige darter smiet finishes fan 170 en 148 en pakte úteinlik de winst mei in gemiddelde fan 99.53 punten.

Twadde ronde

Sneontemiddei ferfolget Danny Noppert syn toernoai yn Praach. Dan komt er yn de twadde wedstriid fan de middeissesje út tsjin Darren Webster, de nûmer fyftjin fan 'e wrâld.