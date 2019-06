Sintrum foar minsken dy't libje mei kanker komt ek yn Drachten

Alle jierren krije sa'n 4.500 ynwenners fan Fryslân te hearren dat se kanker hawwe. Dan komst fansels earst yn it sikehûs terjochte foar in medyske behanneling. Gelokkich oerlibje hieltyd mear minsken de sykte. Mar dan is it faak wol lestich om de tried wer op te pakken, as de behanneling achter de rêch is.

Ek as genêzing net mear mooglik is, wolle minsken stilstean by it ôfskied en de lêste faze. De Skulp biedt op de ynrinmoarn in plak foar dizze minsken, om te praten oer wat se meimeitsje of meimakke ha. Mar ek partners, bern, freonen, mantelsoargers en neibesteanden binne wolkom op de byienkomsten.