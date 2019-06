Misthoarn op Harnzer Suderpier sil definityf net mear te hearren wêze

Net elkenien wie like entûsjast oer de Harnzer misthoarn en guon minsken wiene miskien wol bliid dat er fuort wie. De VVD, it CDA,Harlinger Belang, PvdA en D66 tsjinnen lykwols in moasje yn om de misthoarn wer werom te krijen op de Suderpier. Mar no is definityf dat it apparaat net werom komt. Reden is dat it tefolle jild kostje soe.