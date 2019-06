FNP wol dat jild foar renovaasje Jouster Toer der gau komt

Dochs is it nuver: in saakkundige seit dat de spits yn strieminne steat wie, mar in wethâlder giet dêr dwers tsjinyn. Dat de spits al dy tiid gewoan op de toer stean bleau, is skokkend. "It hat net sa'n soad doel om te filosofearjen oer 'as-dan'. Ik tink dat it wichtich is om no foarút te sjen. Hoe losse we de ûntsteane problematyk op?"

Neffens Volbeda moat der jild op tafel komme. "Tegearre mei de ChristenUnie hat de FNP fragen steld. We binne noch net hielendal gerêst op wat dêr útkomt, mar wy fine dat dit byldbepalend monumint sa gau mooglik wer yn oarder makke wurde moat."

Kreatyf en konstruktyf

De Stichting Behoud Rijksmonumenten hat de toer 2,5 jier lyn oernaam fan de gemeente. De stichting fynt dat de gemeente de ferantwurdlikheid nimme moat foar de folsleine kosten fan renovaasje: 285.000 euro. Sy hawwe de toer, as ferkeapjende partij, nammentlik mei gebrekken oerdien oan de stichting.