Wenten enerzjyneutraal foar 2050: mar hoe pakt in partikulier soks oan?

Neffens Hoen is der noch in soad út te sykjen. "De oerheid soe helpe kinne troch foarrinners sa folle as mooglik te stypjen. Der is gjin subsydzje mear foar isolaasje, miskien fertsjinje minsken dat ek wol wer sa gau werom dat soks net hoecht."

Hoen: "Mar der binne ek wer frjemde dingen dêr't minsken subsydzje op krije, lykas in ynstallasje foar in palletkachel, dy't folle útstjit. Mar ast in gasmjitter út 'e hûs wolst, moat it 700 euro kostje. It wichtichst is dêrom: dúdlikens."

Hoe begjin ik?

Partikulieren soene neffens Hoen begjinne moatte mei isolaasje. "Dat is it earste ferhaal: soargje dat der sa min mooglik enerzjy ferlern giet. As dat ienkear klear is, dan moatst pas neitinke oer it ferwaarmjen."

Hoen hat sels in hûs oan de Emmakade út 1908. "Enerzjyneutraal yn in hûs as dizze is hiel dreech, mar fan it gas ôf is dat ek al. Op wat foar systeem moatst ynsette? Komt der in waarmtepomp, bliuwt it gas trochgean of komt der in alternatyf as waarmte, wetterstof of biogas? Hjir yn de wyk is in kollektyf, dat is moai. As ienling kinst hast neat."