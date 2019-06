Nijbou foar Noard-Skoatterwâld bekend: 60 wenten yn it plan 'De Treffe'

Der wiene fjouwer ûntwikkelers dy't in plan ynstjoerden foar de priisfraach dy't de gemeente It Hearrenfean yn 'e maitiid útskreaun hat. Bewenners fan Skoatterwâld en it oanlizzende It Mar mochten foar fyftich persint de kar bepale. "Het is fantastisch om de betrokkenheid van onze inwoners te zien, maar liefst 170 mensen hebben hun stem uitgebracht op de ingediende plannen," seit wethâlder Jaap van Veen.

Wenten foar ferskate doelgroepen

De nije wenten wurde boud troch Lont en moatte foar ferskate doelgroepen wêze, foar húshâldingen mar ek foar senioaren. Sa komme der mooglikheden om ûnder te sliepen. It plan is makke binnen in konsept dêr't moeting, ûntspanning en beweging foar minsken sintraal steane. Sa komme der rin- en fiskstalten, in traapfjildsje, in natuerlike boarterstún en in saneamde buertskuorre.

De kommende moannen wurdt it plan noch fierder útwurke. Nei alle gedachten sil it noch goed oardel jier duorje foar de bou úteinset.