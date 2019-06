Kultuerfûns Fryslân stipet 47 kultuer- en natuerprojekten

It museum fan Hylpen toant neffens it fûns it Hylper kulturele erfgoed en fertelt it ferhaal fan de eartiidske wolstân fan it havenstedsje. De bydrage foar Museum Hindeloopen is ôfkomstich fan it fûns op namme Steunfonds Stavoren. It fûns stipet kulturele aktiviteiten yn Súdwest-Fryslân.

Us Heit

De Ljouwerter Stichting Nassau en Friesland krijt 5.000 euro foar aktiviteiten oer steedhâlder Willem Loadewyk fan Nassau-Dillenburg, ek wol 'Us Heit' neamd. Yn juny 2020 is it 400 jier lyn dat hy ferstoar. De aktiviteiten dy't de stichting organisearret, bestean út eksposysjes, in sympoasium, in strip en in edukaasjeprojekt.