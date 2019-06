Goed 60 fersierde weinen op 1.000 ynwenners: hoe spilet Eanjum dat klear?

Neffens foarsitter fan de Oranjeferiening Bouwina van Dellen wiene der tondersdei 57 weinen by de organisaasje bekend. "Mar neffens my hawwe juster de lêste ploegen noch in opjefte dien, dus dat tal kin noch wat oprinne," seit sy. Yn de kantine fan de fuotbalferiening oan de Mounebuorren komt de organisaasje byinoar. "Wy hawwe alles yn de macht. Wy wurkje mei draaiboeken, sa't eltsenien wit wat der barre moat."

De fersierde weinen binne makke yn it tema: film, musical en teäter. Bestjoerslid Egbert Anne Andringa is optein oer de bou. "Wy hawwe der as bestjoer al efkes by del west, it sjocht der wier ge-wel-dich út. Fan lyts ta grut, tal fan ûnderwerpen: it is in plaatsje."