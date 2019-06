Metalfestival Dokk'em Open Air nei trije jier wer werom

Ofrûne tongersdei, in dei foar de offisjele start fan it festival, wie der al in foarpriuwke mei de band Monsters of Rock'em. "It wie hartstikke drok. We hiene net tocht dat it sa drok wêze soe", fertelt Inge Heslinga fan Dokk'em Open Air. "We hawwe tongersdei mear as 1.200 minsken op it terrein hân. It wie super gesellich. We moasten ek fuortendaliks al mear minsken oan it wurk sette."

Yn 2016 wie de lêste edysje fan it metalfestival. It wie doe de bedoeling dat it festival yn 2018 wer organisearre wurde soe. "We hawwe it sa drok hân privee. It binne allegear frijwilligers en dan is dit best wol in grutte opjefte om it neist it gewoan wurk of de famylje te dwaan."