Kaspersma Dokkum makket fjurrenhouten grêfkisten yn gearwurking mei DELA

Minsken dy't fersekere binne by DELA, kinne tenei net mear in grêfkiste útkieze dy't makke is fan spaanplaat. Fan dizze simmer ôf wurde de kisten ferfongen troch fjurrenhout. Dat is minder belêstend foar it miljeu.

"Wy ha keazen foar hout, omdat wy dat folle better fine. Der sit minder formaldehyde yn de kist", seit direkteur fan it útfeartkistefabryk Peter Kaspersma. "Formaldehyde is in natuerlik gas, mar yn spaanplaat sit in hege konsintraasje fan dat gas. Wy hawwe sein dat we dêr wat oars foar útfine wolle."

Naturafersekering

De kisten fan fjurrenhout binne kwa priis gelyk oan dy fan spaanplaat. "Wy hawwe de kiste sa makke datst 'm foar deselde priis krije kinst. De measte minsken hawwe in naturafersekering en dat betsjut dat sy in útfeart net yn sinten útkeard krije, mar yn tsjinsten. Se krije no fan DELA in houten kiste yn stee fan in spaanplaten ien."