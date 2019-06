Raad van State fynt direkte maatregels foar beskerming feangebiet Nij Beets net nedich

Neffens in omwenner soene de dongstoffen yn it sleatswetter neidielich wêze foar de natuer yn it feangebiet. Earder krige se dêryn stipe fan de rjochtbank, mar de gemeente en provinsje tekenen beswier oan tsjin dat beslút en krije no gelyk fan de Raad van State. Dy wol letter dit jier noch wol besjen oft der echt gjin natuerskea ûntstiet yn it feangebiet.