FrieslandCampina set útein mei fûns foar greidefûgelbehear

De Stichting Versterking Weidevogelgebieden, sa't it fûns hjit, is opset yn gearwurking mei it agrarysk kollektyf BoerenNatuur en de fûgelbeskerming.

Boeren dy't in goed plan hawwe foar greidefûgelbehear kinne in berop dwaan op de stichting foar in ekstra bydrage. It jild hjirfoar wurdt opbrocht troch klanten fan FrieslandCampina dy't greidefûgelbehear en maatskiplik ûndernimmen in waarm hert tadrage. Fia it fûns komt harren jild direkt by de boeren terjochte.