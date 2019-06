Hoe ha Omrop-ferslachjouwers Maarten syn Swimalvestêdetocht belibbe?

"Ik krige berjochten fan kollega's, mar ek fan minsken dy't it sjoen of heard hawwe en fan sjoernalisten bûten Fryslân. Op social media waard it in soad dield. Minsken joegen oan dat se fûnen dat de frou dy't ik ynterviewde gelyk hie en dat it moaie wurden wiene. Sels haw ik ek kompliminten krigen, mar dat fyn ik minder wichtich. It is myn wurk en it giet om har ferhaal. Al bin ik der fansels wol wiis mei."

Hokker bydrage is dy it meast bybleaun?

"Dat ferhaal yn Kimswert is my wol it meast by bleaun, mar dêrneist wie alles moai om te dwaan. Yn in tsjinst spruts ik om 4.00 oere moarns yn Skettens mei André Buwalda. De eigener fan it hûs dêr't Maarten slepte. Hy fertelde hoe't hy mei freonen en famylje siet te wachtsjen op Maarten mei in buorreltsje yn 'e tún. Dat er sa ferrast wie dat Maarten en de folchboaten by him sliepe woene. Ik woe him graach ynterviewe, mar om't Maarten fierderop wie, moast ik wol troch om ferslach te dwaan.

It ferhaal fan André bleau by my yn de holle sitten, dus ik gong wer nei him ta. Doe't ik dêr oankaam wie alles ticht en tsjuster. Brutaal haw ik dochs midden yn de nacht oanbelle. Syn frou kaam mei de holle ta it rút boppe om te sjen hokker idioat der oanbelle. Efkes letter kaam ek André derby. Dat wie sa moai! Ik haw dat noch nea earder foar myn wurk dien, minsken út de sliep helje. André woe dochs noch wol prate en hat de klean oandien foar in prachtich ynterview. Ik moat sizze dat de magy fan de nacht hearlik wie. Ik haw ek noch nea earder tsjin safolle kollega's 'goeienacht' sein. O, en nei myn shift haw ik net mear slept..."

Hoe wurdsto as ferslachjouwer ûntfongen op lokaasjes en hast it programma ek folge doe'tst frij wiest?

"Altyd hiel goed! Minsken binne entûsjast, fine it altyd moai dat wy delkomme. Ik meitsje graach in praatsje en fyn it moai as minsken sels ek by my komme om wat te fertellen. De strjitte op gean, nei eveneminten ta en oeral minsken oansprekke, fyn ik it moaiste om te dwaan. Lekker neat produsearje, gewoan mar sjen watst tsjinkomst. Ik fûn it hearlik om te dwaan! Mar ek om nei de oare kollega's te sjen. Ik ha safolle mooglik online alles folgje. De blogs, mar ek de livestream. Sels yn de auto op myn display op wei nei it wurk. Elkenien hat geweldich harren bêst dien. Ik bin grutsk op al myn kollega's foar al it hurde wurkjen en op ús as Omrop, want wy ha wer it bêste fan ús sjen litten."