Kolleezje Waadhoeke: gau wurk meitsje fan húsfêsting arbeidsmigranten

Neffens de wurkgroep is it ferstannich om yn elk doarp net mear as ien persint arbeidsmigranten op te nimmen. En yn ien strjitte net mear as tsien persint. Sa moat de leefberens yn doarpen en wiken garandearre wêze. Arbeidsmigranten dy't hjir lang bliuwe, soene yn de doarpen húsfeste wurde kinne. Minsken dy't mar koart bliuwe, soene op it terrein fan har wurkjouwer wenje kinne, oan de râne fan doarpen en wiken.

It kolleezje fan B en W freget de ried om 275.000 euro beskikber te stellen om al dizze maatregels trochfiere te kinnen. Ien fan de earste dingen dy't barre moatte soe, is om ôfspraken op papier te setten, seit it kolleezje. En der soe in koördinator húsfêsting en yntegraasje arbeidsmigranten komme moatte.

Kommende tiisdei praat de ried deroer yn in spesjale byienkomst. Twa dagen letter soe der in beslút naam wurde moatte.