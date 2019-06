Crone beneamd ta eareboarger Ljouwert: "Hy hat in soad betsjut"

Andries Ekhart fûn as wethâlder en riedslid fan Ljouwert de gearwurking mei Crone net altyd maklik. "Hij had wel eens iets meer kunnen delen. Een burgemeester moet het ook hebben van z'n collega's en wethouders." Dochs hat er benammen positive wurden foar Crone. "Ik heb zelden zo'n harde werker meegemaakt. Hij heeft voor Leeuwarden een enorme betekenis gehad. Hij was een boegbeeld voor de gemeente."

Ophâlde op it hichtepunt

VVD'er Serge Hollander tinkt dat Crone op it goede momint ophâldt. "Hij heeft alles binnengehaald wat-ie binnen wilde halen. Volgens mij was dit zijn hoogtepunt. Ik was heel blij dat hij Culturele Hoofdstad deed, maar de stroppenpot binnenhalen was nog belangrijker." Hy doelt op de miljoenekompensaasje dy't Ljouwert fan it Ryk krijt foar wmo en de jeugdsoarch. "Zonder dat geld waren we onder curatele gesteld."

Hollander botste as fraksjefoarsitter fan de VVD wolris mei Crone. "Hij is temperamentvol. Het mag best knetteren van hem en het heeft soms ook best geknetterd. Dat is een kant die niet iedereen van hem kent. Maar we konden elkaar na afloop altijd de hand schudden, dus we nemen afscheid met liefde en respect." Nei't Crone definityf út Ljouwert is, sille se kontakt ûnderhâlde. "Hij had de naam dat hij veel met Den Haag belde, maar wij gaan Den Haag ook veel bellen. We hebben een aantal belangrijke nummers daar, waaronder die van hem nu." Crone sit sûnt koart foar de PvdA yn de Earste Keamer.

Tiid foar wat oars

In oare fraksjefoarsitter dy't geregeld felle diskusjes hie mei Crone, wie Otto van der Galiën fan LIJST058. "It is nei tolve jier ek wolris tiid dat je wat oars dogge. Op in bepaald momint komt der in ein oan de regearperioade fan in boargemaster. En dy funksje yn de Earste Keamer kaam frij. As je dat wolle, moatte je it dwaan. Oars moast er wer jierren wachtsje en dan spilet de leeftiid ek in rol."

"Neffens my fûn er it spul ek wol moai", seit Van der Galiën. "En it heart er ek by. Ik sit der ek net mei: soms giet it fûl en nei ôfrin moatte je elkoar de hân jaan kinne. Dat koe ek altyd."

De lêste 100 dagen

Gitte Brugman, sjoernalist en fotograaf foar de Ljouwerter Krante, folge Crone yn de lêste 100 dagen fan syn amtstermyn. Dat die se ek al by syn earste 100 dagen. "Ik sjoch yn syn aginda nei bysûndere mominten. Soms sit it yn de lokaasjes: 100-jierrigen binne leuk, in 70-jiers houlik ek, krekt as de ynstallaasje as Earste Keamerlid yn Den Haag, dat wie in moaie lokaasje."

Mar it giet net allinnich om de moaie plakken. "Ek op gewoane plakken hast soms bysûndere situaasjes, lykas ôfrûne moandei by de finish fan Maarten van der Weijden. Hy moast sa nedich wer belje, want minsken kenne him ek as beljende boargemaster. Doe siet er 'hurkend' efter in auto. In apart gesicht." Wat der mei de foto's bart, wit Brugman noch net. "Fan de earste hûndert dagen is in boekje ferskynd en hjirfan miskien ek wol. It giet yn alle gefallen nei it Historisch Centrum Leeuwarden."