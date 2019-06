Feestlike ôfsluting fan Streekwike: "Ik sil fan no ôf mear lokaal iten helje"

Om de Streekweek of te sluten wie in spesjale lunch organisearre yn de greide by Jorwert. Mei sûkerbôle, aaien fan Fryske hinnen en brea út eigen mole waard besocht konsuminten entûsjast te meitsjen foar lokale produkten. "We hawwe mei yn pear fan ús lokale produsinten kontakt hân en dat liket hiel posityf", sa seit Simon Bijlsma fan de organisaasje. "Der hat bygelyks in túnfeest yn Sibrandabuorren west dat 300 minsken oer de flier hie. Dat wie in grut sukses."

Konneksje tusken boer en konsumint

Bijlsma: "De Streekweek stiet yn it teken fan alle ynwenners fan Fryslân en dêrbûten kennis meitsje litte mei de prachtige Fryske produkten. De konneksje tusken de boer en minsken dy't harren produkt ite, is hiel wichtich." Dat slagge aardich, want Bijlsma krige in soad reaksjes. "Der binne in protte Friezen dy't graach yn 'e kunde komme mei lokale produkten."



De lunch yn de greide wie in grut sukses, sa die bliken út de reaksjes fan minsken. "It iten is hearlik, de smaak is folle sterker", fertelt yn frou entûsjast, wylst sy in quiche fuortwurket. "Ik tink echt dat ik faker nei in lokaal bedriuw of boer sil, om myn iten te heljen."