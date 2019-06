Crone presintearret molkeplan op ôfskiedsseminar: twa sinten mear foar produkt

Crone sels fernimt ek dat minsken it wol sitten sjogge. "Allerlei mensen zeggen dat er zo iets moet gebeuren. We kunnen het niet allemaal door alleen de boeren laten oplossen. We moeten ze ook betalen als ze maatregelen nemen." Neffens Crone soe der in grien stikkerke op de produkten komme moatte dy't oanjouwe datst 2 sint mear betellest. In fûns moat dat dan wer útbetelje oan de boeren.

Benaud dat minsken de provinsjegrins oergean om dan earne oars molke te keapjen, is Crone net. "De prijs van voedsel is al lager dan 10 jaar geleden. Het is slechts een kleine handeling, maar dan heb je toch iets goeds gedaan."