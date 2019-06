Man feroarsaket ûngelok mei 210 kilometer de oere: boete fan 1450 euro

In man út Drachten hat in boete fan 1450 euro krigen, omdat er mei mear as twahûndert kilometer yn de oere op boppe-op in oare auto riden is. Boppedat hie er te folle dronken. De klap wie sa hurd dat de oare auto meardere kearen om syn as draaide. De bestjoerder rekke licht ferwûne, twa passazjiers kamen mei de skrik frij.