Lanlike primeur by Warkum: griiskopljip sjoen

"Underweis nei myn wurk foel er op tusken de oare ljippen yn it fjild", seit Zijlstra. Hy seach it bist tongersdeitemoarn betiid. "It wie my net direkt dúdlik watfoar fûgel it krekt wie, mar nei wat sykjen kaam ik derefter."

Zijlstra seach de fûgel flak by de provinsjale dyk dy't lâns de Warkumermar rint. It gebiet is net frij tagonklik.