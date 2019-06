Robots op NHL Stenden: hokker lit it aai falle?

De wedstriid hâldt yn dat de robot in aai sykje moat en yn in bakje dellizze moat. Dat alles sûnder bestjoerder. "De studenten krijgen een opdracht uit het echte leven", fertelt Molema. Ien fan de oare dosinten kaam dêrom mei it idee om in robot foar in pikeboer te meitsjen. Molema: "We geven de studenten dan de vrijheid om het probleem naar eigen invulling op te lossen."

Robots mei superkompjûter

Niels is ien fan dy studinten. "Wij gebruiken een mobiele telefoon als supercomputer. Die heeft een goede camera en zijn sterk tegenwoordig. Daardoor kunnen we het ei makkelijk herkennen."

Ek studint Joren hat mei syn groepke in robot makke. Hy fynt it projekt foaral hiel moai om te dwaan. "Wij werken samen met werktuigbouwkunde, elektrotechniek en ik ben zelf een ICT'er. Dat is leuk om de verschillende disciplines samen te zien werken en veel van elkaar te leren."