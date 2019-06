Foar it lêst ynternasjonale dûnsgroepen by Boalserter Heamiel: "Dûbeld gefoel"

It tekoart oan gastgesinnen is net it iennige probleem, seit Flapper. "We sitte ek mei de bestjoersopfolging en we ha 25 man tekoart by de logistyk."

Kontakten lizze

Dat fan de gastgesinnen is wol it grutste probleem. "It festival ûntstiet en bestiet troch de útwikseling fan kultueren troch gastgesinnen. We binne gjin entertainmentbedriuw, we wolle kontakten lizze." En dêrfoar hat de organisaasje ferlet fan gastgesinnen, mar dêr is dus in tekoart oan. "We ha no skoallen en campings nedich om minsken ûnderdak te jaan. En we witte seker dat fan dy gastgesinnen in stik of tsien sizze: gelokkich dat it de lêste kear is, want we wolle der ek wolris mei ophâlde. Guon dogge al foar de 31e kear mei."

It docht Flapper sear dat it de lêste kear is, mar hy stiet efter it beslút. "It jout in dûbeld gefoel, mar we wolle it net ha dat we groepen kontraktearje dy't we úteinlik net ûnderbringe kinne. Op je hichtepunt ophâlde, sei ús heit froeger altiten. Dat dogge we ek."