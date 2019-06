Jouster Toer wie al lange tiid yn strieminne steat: "Der hiene deaden falle kind"

Neffens oannimmer Hugo Landman wie it libbensgefaarlik en hiene der wol deaden falle kind. "De haadkonstruksje is sa bot oantaasten troch de bûnte kjifkrobbe, dat it net ferantwurde is dat dy noch op de toer stiet. Je kinne ek wachtsje oant de spits derôf waait en dan hawwe je in hiel soad ellinde. It hiele gewicht is fiif ton. Je sille it mar op de holle krije. Dan is it hiele ferhaal ôfrûn." Neffens Landman hat it in ferstannich beslút west om de spits derôf te heljen, mar hie it folle earder moatten.

Gemeente: it wie net libbensgefaarlik

Ferantwurdlik wethâlder Roel de Jong fynt dat dat Landman oerdreaut. "We ha konstatearre dat it sa net fierder koe, mar de term libbensgefaarlik giet ús fierstente fier." Hy is it der wol mei iens dat der wat gebeure moast. "We woene ek net dat it gefaarliker wurde soe. Dus it is goed dat de stifting yngrepen hat en de boppekant derôf helle hat. Mar sa't it ferhaal no ferteld wurdt, oerdreaut de werklike tastân."

"Gemeente hie it net yn de gaten"

Jelle Belksma, foarsitter fan Stichting Behoud Rijksmonumenten yn De Fryske Marren is derfan oertsjûge dat de gemeente net wist hoe gefaarlik oft it wie. "Dy hiene it krekt as ús net yn de gaten." De monumintewacht fan Ljouwert docht periodike ynspeksjes en hie in rapport makke. "Dêr stie yn dat se de boppeste lagen net ynspektearje koene, wierskynlik fanwege feiligensredens. Dat hiene se allinnich fan ôfstân dien." Dus net alles is goed ynspektearre. "We hiene allegear de oertsjûging dat it wol tafoel, dat de toer der wol goed út seach."

Nije toer kostet 285.000 euro

No docht bliken dat de toer net te restaurearjen is. Der moat in nije toer makke wurde en dat kostet 285.000 euro. "De gemeenteried moat in beslút nimme oer yn bydrage", seit Belksma. "Mar dat giet oer 200.000 euro en dat is net genôch."