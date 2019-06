Achtkarspelen tilt fytsrûtes yn de gemeente nei heger nivo

Yn 2013 ûntwikkele Achtkarspelen trije nije fytsrûtes. De rûtes, fan likernôch 30 kilometer, gean by ryksmonuminten, keunstwurken en oar kultureel erfgoed yn de Noardlike Fryske Wâlden del. Al dy fytsrûtes yn de gemeente binne bondele yn in fytsboekje.

App

Sûnt foarich jier is it ek mooglik om de trije ôfstannen fia de app izi.travel te fytsen. Mei behelp fan de app krijst op ferskate punten yn de rûtes ynformaasje oer dat plak. Sa krijst âlde foto's te sjen, hearst Fryske gedichten en folksferhalen en komst alles te witten oer it lânskip.