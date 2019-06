UPDATE: Brêge by Koarnwertersân docht it wer

It probleem siet him yn de draaibrêge by Koarnwertersân. Dy woe net hielendal ticht troch in kompjûterprobleem. Rykswettersteat besocht al sûnt woansdeitejûn om de steuring te ferhelpen. Tongersdeitemiddei slagge dat einlik. Neffens in wurdfierder gie it om in defekt yn it magneet-deteksje systeem fan de brêge. Dêr binne earder noch gjin problemen mei west.