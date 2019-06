Rykswettersteat wit net wêrom't brêge Koarnwertersân noch altyd stikken is

It probleem sit 'm yn de draaibrêge by Koarnwertersân. Dy wol net hielendal ticht troch in kompjûterprobleem. Rykswettersteat besiket al sûnt woansdeitejûn om de steuring te ferhelpen. In monteur is dermei dwaande, mar Rykswettersteat wit noch net wannear't it oplost is.