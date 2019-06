Wergeaster doarpsenkête makket in soad los

"Wy ha in hiel soad minsken ree fûn om de enkête doar oan doar te bringen by minsken. Dus oanbelje en echt jaan", seit Rinie Boermans út de wurkgroep Perspektyf Wergea. Dêrom ha der neffens har ek sa'n protte minsken op reagearre.

De enkête wie foar de groep in manier om te sjen wêr't it doarp krekt ferlet fan hat. Der wurdt oer neitocht om bygelyks as doarp in flat oer te nimmen om sa húsfesting foar starters, âlderein en minsken yn skieding te kreëarjen. Mar oft dy behoefte der ek echt is, moat dizze enkête útwize.

Iepenbier ferfier en senioaregymnastyk

De resultaten wurde pas yn novimber ferwachte, mar der binne al in pear saken dúdlik. Neffens de Wergeasters dy't reagearre ha op de enkête, moat der better iepenbier ferfier en senioaregymnastyk ûnder begelieding komme. Dêrneist ha 129 minsken harren melden dy't in talint ha en wol wat foar it doarp betsjutte wolle.