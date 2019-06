Nij toetsingskader hotels Harns: "We trekken een grens en dat lijkt ons redelijk"

Dy ferklearring docht it lykjen asof't dat lykwicht der net mear is. Dat befêstiget ferantwurdlik wethâlder Hein Kuiken. "De laatste maanden is er echt een toename van het aantal aanvragen voor dit soort voorzieningen. Wat wij elke keer doen, is individueel kijken of zoiets past in de stad. Maar waar we eigenlijk niet naar kijken, is wat dat doet met het woon- en leefklimaat van onze stad." Dêr wol de gemeente mear ûndersyk nei dwaan.

Hieltyd mear gewoane huzen wurde brûkt foar de rekreaasje. "Dat doet natuurlijk wel iets met het karakter van je stad. Daarom willen we er meer verdieping in aanbrengen, voordat we nieuwe aanvragen behandelen", fertelt Kuiken.