Junior Wietse Nauta troevet alle topklassers ôf yn Bûtenpost

Froulju

By de froulju gie de winst nei Marrit van der Wal. Sy ljepte in ôfstân fan 14.82 meter en kaam dêrmei hast in meter fierder as Marije Reitsma, dy't as twadde einige (13.83). Sigrid Bokma waard tredde (13.59).

Jonges

Wytse Steensma pakte de winst by de jonges mei in nij persoanlik rekôr. Syn earste en iennichste sprong, foardat er blessearre it dielnimmersfjild ferlitte moast, kaam op 16.44 meter. Hy ljepte dêrmei krekt in sintimeter fierder as de nûmer twa Riemer Durk Krol (16.43), folge op it tredde plak mei nochris in sintimeter ferskil troch Peter Faber (16.42).

Famkes

De winst by de famkes wie foar Femke Rispens, dy't in ôfstân fan 13.43 meter delsette. Op it twadde plak folge Tirza Boschma (13.10) en as tredde einige Hanneke Westert (13.04).