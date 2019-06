Mearderheid opposysje yn Steaten nimt nij koälysje-akkoart 'foar kundskip' oan

It koälysje-akkoart is net konkreet genôch, fynt Wiebo de Vries fan ChristenUnie. Hy neamt derby as foarbyld de leefberheid. "Dêr steane in oantal resultaten beneamd, dêr kinne je alle kanten mei op. Draacht it dan echt by oan dy leefberheid?", freget hy him ôf.