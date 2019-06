Bliuwt de 'Alde Omkromte' op 'e Jouwer iepenbier of net?

Lestich is dat de oanwenners eigeners binne, mar dat der in iepenbier paad oer harren grûn rint. Dat is lykwols yn de rin fan de jierren net goed kommunisearre. Haskerlân en Doanjewerstâl binne fierder ek net dúdlik west oer de status. Boppedat wurdt it net ûnderholden, wêrtroch it gjin kuierpaad mear liket.

Rjochterlike útspraak, mar noch hieltyd ticht

Al yn 2007 wiene der fragen oer it paad. Yn septimber 2015 wiisde it kolleezje in fersyk fan Moai Skarsterlân om it kuierpaad werom te bringen ôf. Doe begûn de twaspjalt. It slagge net beide partijen byinoar te bringen. Ek op sosjale media wie der in soad rombom.

Yn 2017 oardiele de rjochter op grûn fan de Wegenlegger út 1976 dat it paad iepenbier is. De Ried fan Steat kaam op 11 july 2018 ta itselde oardiel.

Nettsjinsteande dat is it paad noch hieltyd ûntagonklik en fertutearze. Oanwenners tsjinnen nammentlik in fersyk ta ûntlûken fan de iepenbierens yn en dêrom docht de gemeente noch neat. De gemeenteried hat neffens de Wegenwet de foech om dêrta te besluten.

Definitive beslút by de ried

No moat de ried de knoop trochhakje: bliuwt de Alde Omkromte iepenbier of net? It kolleezje leit 'm del by de útspraak fan de Ried fan Steat, mar de ried moat der noch oer gear. As it iepenbier bliuwt, moatte de blokkaden fuorthelle wurde.

Op 10 july moat der in definityf beslút falle yn de gemeenteried.