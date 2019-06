Henk de Jong begjint mei SC Cambuur oan nij seizoen: "Hearlik!"

Henk de Jong

Foar de nije coach fan Cambuur wie it in wersjen fan it âlde nêst. De Jong wie earder trainer by de Ljouwerters en de Drachtster hie dan ek in soad hannen te skuodzjen. Hy is bliid dat de nije klus no úteinset. "Hearlik! It fielt hartstikke goed. We hiene wol efkes fakânsje nedich, want we ha wol wat meimakke op fuotbalgebiet mei de degradaasje fan De Graafschap. Dat hie wol ynfloed. Mar nei in dei of tsien komme de kribels alwer."

Dy kribels kamen al doe't De Jong op fakânsje wie yn Itaalje. "We hawwe dit kear de fakânsje ôfmakke, mar faaks geane wy nei tsien dagen nei hûs. Want dan moat ik wer oan de slach. Mar Diana sei: 'No moatte wy der efkes bliuwe Henk'."