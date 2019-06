Manon de Boer pakt Nederlânske tiidrydtitel

De winneres by de froulju waard Annemiek van Vleuten. De Boer wie goed fjouwer minuten stadiger as Van Vleuten. De froulju moasten in trajekt ôflizze fan 32,2 kilometer. Earder dit jier waard De Boer ek al distriktskampioen tiidriden.

Manlju

By de manlju spilen de Friezen gjin grutte rol op it NK tiidriden. Hartthijs de Vries wie de beste Fries: hy einige as fyftjinde op 3 minuten en 24 sekonden fan de winner Jos van Emden. By de beloften ride Marten Kooistra nei it 21ste plak. Dêrmei wie hy yn dy kategory de heechste Fries. De manlju leine op dit NK tiidriden 40,8 kilometer ôf.