Lampe op provinsjehûs mei gesichten toant ferskaat oan Friezen

Ien fan de gesichten op de lampe is fan Eldin Cirikovic. Syn ferhaal stiet ek optekene yn it boek dat makke is. Syn heit flechte as bern út it eardere Joegoslavië en syn mem komt fan de Antillen. Eldin fuotballet op heech nivo by Blauw Wit yn Ljouwert. "Discriminatie is niet leuk, hoe meer mensen meedoen, hoe minder er wordt gediscrimineerd."

"Artikel 1 is er voor de mensen, niet voor een stuk aan de muur", fertelt Tumba-direkteur Mirka Antolovic. "Met kunstenaars hebben we dit bedacht om mensen letterlijk in het licht te zetten. De lamp blijft staan, zodat mensen en ambtenaren er telkens aan worden herinnerd."