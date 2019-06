Of it bist noch libbe, doe't it yn it wetter smiten waard is net dúdlik. De gemeente Waadhoeke hat de kiste mei it bist ophelle.

It is mar de fraach oft de eigener ea fûn wurde sil, omdat de hûn net chipt wie. De diere-ambulânse Dier in nood yn Peins hat in oprop dien foar tips oer de fynst.