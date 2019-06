FIDEO: Nei Oranje sjen mei blessearre ynternasjonal Sisca Folkertsma

De Nederlânske fuotbalfroulju steane yn de kwartfinale fan it wrâldkampioenskip. Mei Sherida Spitse yn de basis wûn Oranje tiisdei fan Japan. Gewoanwei hie der noch in Friezinne by west yn Frankryk, mar Sisca Folkertsma rekke krekt foar it WK slim blessearre. Dus sjocht se de wedstriden fan har teamgenoaten gewoan thús op de bank yn Sleat. En dat docht bêst wol in bytsje sear.