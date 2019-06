Museum Dokkum krijt 'de fibula fan Noardeast-Fryslân'

Earder wie op itselde plak ek in part fan in soartgelikense mantelspjelde fûn. Beide dielen pasten yn elkoar, die bliken út ûndersyk. De fibula is gearfoege.

De dielen wienen yn brûklien jûn oan it Fries Museum, dêr't dy te sjen wie op in tentoanstelling. Dêrnei krigen de finers it werom. Ferline jier fregen se oft Museum Dokkum belangstelling hie foar de fynst om't de dielen yn Noardeast-Fryslân fûn wiene.

Om't it museum dat net betelje koe, is in berop dien op de Ottema Kingma Stichting. Dy kocht de fibula oan. Fan july ôf is de fibula te sjen yn it museum.