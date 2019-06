Minister docht no noch gjin tasizzingen oer ynspeksje nei ûnderwiis Fryske taal

De provinsje Fryslân wol ek aktyf oan de slach mei de ynspeksje fan it fak Frysk, mar hat dêr gjin foech oer. De minister sil ien en oar oerlizze mei ûnderwiisminister Arie Slob. Oft de provinsje dêr ek in rol yn krijt, woe de minister net tasizze. "Het gaat er om dat het gebeurt, niet wie erover gaat", sa sei Ollongren.

Foarstel oer sichtberens komt

Oer it befoarderjen fan de sichtberens fan it Frysk sil de minister de Twadde Keamer de kommende hjerst in 'prosesfoarstel' stjoere. Keamerleden as Harry van der Molen en Aukje de Vries fregen de minister om stappen te setten troch ek as Ryksoerheid it Frysk aktyf te brûken, bygelyks op buorden fan gebouwen, tsjinstauto's en plysje-unifoarms.

De minister wol ek dat ûnderwerp earst mei har oanbelangjende kollega-ministers oerlizze, ear't se mei in prosesfoarstel komt. "Ik ben minister Friese zaken, maar ik ben niet minister van alles. Ik moet dat eerst met mijn collega's overleggen."

Foar de Fryske publike tribune hie de minister ek noch wol in boadskip: "Ik zal u geen strobreed in de weg leggen, als u zich ook een keer meldt bij mijn collega's van onderwijs of justitie."