MSC betellet no lang om let 3,35 miljoen euro oan claims

It jild as bedoeld as fergoeding foar it opromjen fan de ravaazje dy't untstie nei de ramp mei de MSC Zoe. By de ramp begjin jannewaris sloegen 345 konteners oerboard.

As it goed is, wurdt der ek noch betelle foar ûndersyk nei de gefolgen fan de kontenerramp. Dat giet om in bedrach fan likernôch tolve miljoen euro, sa waard sein.

Waadautoriteit

In spesjale Keamerkommisje oerleit woansdei oer de kontenerramp. Yn datselde oerlis is ek praat oer de komst fan in nije Waadautoriteit. De regearingspartijen lykje tefreden oer de opset dêrfan. De opposysje is kritysk.

