Primeur yn De middei fan Fryslân: single fan Het Kollumer Oproer

Sjongeres Carla de Bruine út Kollum hat de single ynsongen. Se is noch drok mei de repetysjes dwaande. "It giet hiel goed mei de repetysjes, we ha in fantastysk team. Oer in wike is de premjêre al, it giet hurd, mar ik bin der klear foar."

Oan it stik dogge tal fan bekende Fryske artysten mei lykas Syb van der Ploeg, Marcel Smit en Piter Wilkens. "En dat ik dêr dan as begjinneling tusken stean mei, fyn ik in hiele eare."

De single giet wol oer in hefich ûnderwerp. "Yn it stik wurd ik ferkrêfte troch myn baas. It ferske dat ik sjong, is in Fryske oersetting fan it nûmer 'Til it happens to you' fan Lady Gaga, dat dêr ek oer giet. Yn it Frysk hyt it liet: 'Hoe't it fielt'."

It nûmer is oerset troch Sytse Broersma fan De Kast.